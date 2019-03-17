СУ СК начало проверку обрушения стены дома на Измайлова

СЕГОДНЯ 21:03 2019-03-17T21:25:39+03:00

В здании более 150 квартир

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В Саратове следователи СУ СКР начали проверку по факту обрушения жилого дома на улице Измайлова.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», в здании частично обвалилась стена.

- В многоквартирном четырехэтажном семейном общежитии №3 по улице Измайлова обрушилась наружная часть стены здания. В данном доме более 150 жилых квартир, находящихся в частной и муниципальной собственности, — сообщили в СУ СКР.

Сейчас следователи организовали проверку, выясняются обстоятельства инцидента. Будет дана оценка действиям должностных лиц, которые несут ответственность за состояние дома, а также условия проживания людей в нем.

ИСТОЧНИК KP.RU