2019-03-17T21:25:39+03:00
Происшествия

СУ СК начало проверку обрушения стены дома на Измайлова

В здании более 150 квартир
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове следователи СУ СКР начали проверку по факту обрушения жилого дома на улице Измайлова.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», в здании частично обвалилась стена.

- В многоквартирном четырехэтажном семейном общежитии №3 по улице Измайлова обрушилась наружная часть стены здания. В данном доме более 150 жилых квартир, находящихся в частной и муниципальной собственности, — сообщили в СУ СКР.

Сейчас следователи организовали проверку, выясняются обстоятельства инцидента. Будет дана оценка действиям должностных лиц, которые несут ответственность за состояние дома, а также условия проживания людей в нем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24