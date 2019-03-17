Саратовский «Автодор» проиграл в Риге
Команда все дальше отдаляется от зоны плей-офф Лиги ВТБ
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Баскетбольный «Автодор» безуспешно пытался оправдаться перед болельщиками после поражения в Германии и вылета из Кубка ФИБА-Европа, сыграв в матче Единой лиги ВТБ в Риге. Там прошел матч с местным «ВЭФ».
Игра завершилась со счетом 89:78 в пользу хозяев-латышей. Это поражение осложнило для саратовской команды борьбу за восьмерку плей-офф.
Следующий матч «Автодор» сыграет в Саратове против лидера российского баскетбола — ЦСКА 25 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU