Саратовский «Автодор» проиграл в Риге

СЕГОДНЯ 19:38 2019-03-17T21:26:32+03:00

Команда все дальше отдаляется от зоны плей-офф Лиги ВТБ

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Баскетбольный «Автодор» безуспешно пытался оправдаться перед болельщиками после поражения в Германии и вылета из Кубка ФИБА-Европа, сыграв в матче Единой лиги ВТБ в Риге. Там прошел матч с местным «ВЭФ».

Игра завершилась со счетом 89:78 в пользу хозяев-латышей. Это поражение осложнило для саратовской команды борьбу за восьмерку плей-офф.

Следующий матч «Автодор» сыграет в Саратове против лидера российского баскетбола — ЦСКА 25 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU