2019-03-17T15:36:40+03:00
Происшествия

Следователи выясняют причину смерти мужчины на пожаре в 5-м Железнодорожном проезде

По предварительным данным, гражданин отравился продуктами горения
Ольга Муравлёва
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Следователи по Кировскому району Саратова организовали доследственную проверку по факту гибели мужчины на пожаре в четырехквартирном доме на 5-м Железнодорожном проезде.

- Предполагается, что около часа ночи 17 марта жильцы позвонили в пожарную службу в связи с возгоранием в здании. Прибывшие огнеборцы потушили дом и обнаружили на кухне одной из квартир тело 35-летнего мужчины с обгоревшим телом, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР.

Следователи осмотрели место происшествия и труп и не нашли признаков насильственной смерти. По предварительным данным, гражданин отравился продуктами горения.

Сейчас организованы судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы для выяснения всех обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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