Спортсмен из Балакова выиграл мировую гонку с препятствиями

СЕГОДНЯ 13:49 2019-03-17T13:49:52+03:00

Фото с личной страницы Сергея Перелыгина в соцсети

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В Объединенных Арабских Эмиратах прошли соревнования по гонке с препятствиями. Победителем стал балаковский спортсмен Сергей Перелыгин.

- Spartan Al Ain Zoo, быстрая гонка, победа. Было весело пробегать и видеть смотрящего на тебя льва. Всем спасибо за поддержку, — написал на своей странице в соцсети призер.

Отметим, что гонка проходила по трассе в открытом зоопарке в окружении животных.

ИСТОЧНИК KP.RU