2019-03-17T13:49:52+03:00
Спорт

Спортсмен из Балакова выиграл мировую гонку с препятствиями

Соревнования проходили в ОАЭ
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Фото с личной страницы Сергея Перелыгина в соцсетиФото с личной страницы Сергея Перелыгина в соцсети
Изменить размер текста:

В Объединенных Арабских Эмиратах прошли соревнования по гонке с препятствиями. Победителем стал балаковский спортсмен Сергей Перелыгин.

- Spartan Al Ain Zoo, быстрая гонка, победа. Было весело пробегать и видеть смотрящего на тебя льва. Всем спасибо за поддержку, — написал на своей странице в соцсети призер.

Отметим, что гонка проходила по трассе в открытом зоопарке в окружении животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Похитители люка спрятали его в расселенном доме на Огородной
Иностранка семь раз незаконно въезжала в Россию
Около Ртищева машина улетела в кювет
На пожаре в частном доме Саратова погиб мужчина
На четырех улицах Саратова отключили воду
В Саратове будет пасмурно и туманно
В Саратове в столкновении пяти машин пострадал ребенок
Логинов и Поршнев принесли «бронзу» сборной России в эстафете
Под Саратовом ВАЗ сбил двух пешеходов
В центре Саратова мужчина разбился насмерть во время ремонта крыши
Сладжана Эрич не помогла «Протон-Саратов» выиграть
В Саратове ожидается сильный туман
Lifan задним ходом сбил ребенка в Саратове
В Саратове сотрудника оператора сотовой связи будут судить за незаконный доступ к данным
Сладжана Эрич заявлена на игру «Протон-Саратов»
Саратовский бензин АИ-92 — самый дорогой в ПФО
В Саратове обнаружили фальшивые деньги
Саратовцы напуганы поющей молитвы женщиной в черном
В Саратове подросток украл у девятилетней девочки телефон за 20 тыс. рублей
Грузовик перевернулся после столкновения с такси в Балакове
Детские смеси поступят в Саратов с понедельника, каши уже имеются
Взрыв разнес трансформаторную подстанцию в Саратове
На ночном пожаре в Балакове погибли пожилые супруги
Need for Speed в Энгельсе: ГИБДД пришлось открыть стрельбу для задержания авто
В Саратовской области начались перебои с детским питанием
В энгельсской сауне задержаны три проститутки
На пожаре в Балакове погибли мужчина и женщина