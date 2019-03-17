На пожаре в частном доме Саратова погиб мужчина
Сотрудники Росгвардии эвакуировали людей из второй половины здания
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В одном из помещений дома №8 на 5-м Железнодорожном проезде в Саратове произошел пожар.
- Сотрудники Росгвардии эвакуировали людей из второй половины здания, среди них были инвалиды, дети. На место прибыли пожарные и потушили огонь, в одном из мест был обнаружен труп мужчины, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
На месте также работали врачи Центра медицины катастроф, следственный комитет.
Отмечается, по словам соседей, что погибший мужчина любил выпить.
ИСТОЧНИК KP.RU