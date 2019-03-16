2019-03-16T18:14:12+03:00
Происшествия

В центре Саратова мужчина разбился насмерть во время ремонта крыши

Он упал с четвертого этажа [фото]
Екатерина Семенова
Поделиться:
Мужчина разбился насмерть при падении с крыши. Фото СУ СКР областиМужчина разбился насмерть при падении с крыши. Фото СУ СКР области
Изменить размер текста:

В Кировском районе Саратова насмерть разбился мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, трагедия произошла на улице Кутякова,156а около 14:45.

Фото СУ СКР области

Фото СУ СКР области

По предварительной версии, 30-летний мужчина сорвался с крыши четырехэтажного жилого дома, где занимался ремонтом. Тело, прежде чем упасть на землю, ударилось о металлическое ограждение.

Фото СУ СКР области

Фото СУ СКР области

Очевидцы вызвали «скорую помощь», но медики лишь констатировали смерть потерпевшего.

Фото СУ СКР области

Фото СУ СКР области

По данному факту СУ СКР начало проверку по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Саратовом ВАЗ сбил двух пешеходов
Сладжана Эрич не помогла «Протон-Саратов» выиграть
В Саратове ожидается сильный туман
Lifan задним ходом сбил ребенка в Саратове
В Саратове сотрудника оператора сотовой связи будут судить за незаконный доступ к данным
Сладжана Эрич заявлена на игру «Протон-Саратов»
Саратовский бензин АИ-92 — самый дорогой в ПФО
В Саратове обнаружили фальшивые деньги
Саратовцы напуганы поющей молитвы женщиной в черном
В Саратове подросток украл у девятилетней девочки телефон за 20 тыс. рублей
Грузовик перевернулся после столкновения с такси в Балакове
Детские смеси поступят в Саратов с понедельника, каши уже имеются
Взрыв разнес трансформаторную подстанцию в Саратове
На ночном пожаре в Балакове погибли пожилые супруги
Need for Speed в Энгельсе: ГИБДД пришлось открыть стрельбу для задержания авто
В Саратовской области начались перебои с детским питанием
В энгельсской сауне задержаны три проститутки
На пожаре в Балакове погибли мужчина и женщина