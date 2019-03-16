В центре Саратова мужчина разбился насмерть во время ремонта крыши

СЕГОДНЯ 18:06 2019-03-16T18:14:12+03:00

Мужчина разбился насмерть при падении с крыши. Фото СУ СКР области

Он упал с четвертого этажа [фото]

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В Кировском районе Саратова насмерть разбился мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, трагедия произошла на улице Кутякова,156а около 14:45.

Фото СУ СКР области

По предварительной версии, 30-летний мужчина сорвался с крыши четырехэтажного жилого дома, где занимался ремонтом. Тело, прежде чем упасть на землю, ударилось о металлическое ограждение.

Фото СУ СКР области

Очевидцы вызвали «скорую помощь», но медики лишь констатировали смерть потерпевшего.

Фото СУ СКР области

По данному факту СУ СКР начало проверку по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU