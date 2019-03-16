2019-03-16T17:56:39+03:00
Спорт

Сладжана Эрич не помогла «Протон-Саратов» выиграть

Игра закончилась со счетом 1:3
Екатерина Семенова
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Сладжана Эрич приняла участие в игре «Протон-Саратов»Сладжана Эрич приняла участие в игре «Протон-Саратов»
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В ФОК «Звездный» состоялась очередная игра чемпионата России женской суперлиги по волейболу. «Протон-Саратов» проиграл команде «Заречье-Одинцово».

На этот раз в игре принимала участие сербская спортсменка Сладжана Эрич, которая ранее была депортирована из-за неправильного оформления документов.

Игра завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей ( 25:21, 21:25, 18:25, 22:25).

Следующая игра пройдет 23 марта с командой «Минчанка».

Системы видеопросмотров на игре снова не было.

В ходе игры комментаторы отмечали, что судьи, по их мнению, все спорные решения принимают в пользу соперниц саратовчанок. Было высказано предположение, что это сделано нарочно, чтобы мотивировать «Протон-Саратов» обзавестись системой видеоповторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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