Сладжана Эрич заявлена на игру «Протон-Саратов»

СЕГОДНЯ 15:44 2019-03-16T16:14:23+03:00

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Сербская волейболистка Сладжана Эрич примет участие в предпоследнем матче открытого чемпионата России женской суперлиги.

Такую информацию официально опубликовала группа «Протон-Саратов» несколько минут назад.

Техническая заявка на матч. Фото граппы "Протон-Саратов"

В составе саратовской команды также Думчева, Ануфриенко, Подскальная, Лавнова, Костючик, Меньщикова, Ермолова, Шайдуллина, Маркова, Джиоева, Петрунина, Гончарова, Чернова.

Игра пройдет сегодня, 16 марта, в ФОК «Звездный». Саратовчанки примут на своей площадке команду «Заречье-Одинцово».

Как ранее сообщала «КП-Саратов», Сладжана Эрич была депортирована из-за неправильного оформления документов. Однако вскоре она вновь появилась в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU