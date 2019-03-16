Сладжана Эрич заявлена на игру «Протон-Саратов»
Сербская волейболистка Сладжана Эрич примет участие в предпоследнем матче открытого чемпионата России женской суперлиги.
Такую информацию официально опубликовала группа «Протон-Саратов» несколько минут назад.
Техническая заявка на матч. Фото граппы "Протон-Саратов"
В составе саратовской команды также Думчева, Ануфриенко, Подскальная, Лавнова, Костючик, Меньщикова, Ермолова, Шайдуллина, Маркова, Джиоева, Петрунина, Гончарова, Чернова.
Игра пройдет сегодня, 16 марта, в ФОК «Звездный». Саратовчанки примут на своей площадке команду «Заречье-Одинцово».
Как ранее сообщала «КП-Саратов», Сладжана Эрич была депортирована из-за неправильного оформления документов. Однако вскоре она вновь появилась в Саратове.
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ИСТОЧНИК KP.RU