Саратовцы напуганы поющей молитвы женщиной в черном

СЕГОДНЯ 13:39 2019-03-16T13:39:44+03:00

Женщина в черном поет молитвы на улицах Саратова.

Она забирается на гору и поет «Господи, помилуй» [видео]

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В Саратове очевидцы сообщают о таинственной женщине, которая громко поёт по ночам молитвы.

Как сообщили «КП-Саратов» в соцсетях местные жители, некая женщина, одетая в черное, еженощно начинает петь «Господи, помилуй» на горе в районе улиц Карла Маркса, Клинической и Каляева.

По словам горожан, женщина поет достаточно громко, так что некоторые начинают пугаться. Иногда пение длится несколько часов, с вечера до полуночи, что также вызывает недовольство жителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/697524" frameborder="0"></iframe> Женщина в черном поет молитвы на улицах Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU