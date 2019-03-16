Саратовцы напуганы поющей молитвы женщиной в черном
Она забирается на гору и поет «Господи, помилуй» [видео]
Женщина в черном поет молитвы на улицах Саратова.
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В Саратове очевидцы сообщают о таинственной женщине, которая громко поёт по ночам молитвы.
Как сообщили «КП-Саратов» в соцсетях местные жители, некая женщина, одетая в черное, еженощно начинает петь «Господи, помилуй» на горе в районе улиц Карла Маркса, Клинической и Каляева.
По словам горожан, женщина поет достаточно громко, так что некоторые начинают пугаться. Иногда пение длится несколько часов, с вечера до полуночи, что также вызывает недовольство жителей.
Женщина в черном поет молитвы на улицах Саратова.
ИСТОЧНИК KP.RU