Грузовик перевернулся после столкновения с такси в Балакове

СЕГОДНЯ 11:50 2019-03-16T11:55:45+03:00

Грузовик перевернулся после столкновения с легковушкой. Фото соцсетей

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В Балакове Саратовской области в пятницу 15 марта легковушка столкнулась с грузовиком.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась напротив дома №14 по Саратовскому шоссе.

По предварительной версии, 55-летний водитель автомобиля Skoda Rapid (такси) врезался в «КамАЗ» с прицепом ГКБ-8350. Грузовиком управлял 26-летний водитель.

Фото соцсетей

В результате аварии грузовик перевернулся, пытаясь уйти от удара.

Госпитализация потребовалась 42-летнему пассажиру такси.

ИСТОЧНИК KP.RU