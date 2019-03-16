Грузовик перевернулся после столкновения с такси в Балакове
Госпитализирован пассажир
Грузовик перевернулся после столкновения с легковушкой. Фото соцсетей
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В Балакове Саратовской области в пятницу 15 марта легковушка столкнулась с грузовиком.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась напротив дома №14 по Саратовскому шоссе.
По предварительной версии, 55-летний водитель автомобиля Skoda Rapid (такси) врезался в «КамАЗ» с прицепом ГКБ-8350. Грузовиком управлял 26-летний водитель.
Фото соцсетей
В результате аварии грузовик перевернулся, пытаясь уйти от удара.
Госпитализация потребовалась 42-летнему пассажиру такси.
ИСТОЧНИК KP.RU