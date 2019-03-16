2019-03-16T11:55:45+03:00
Происшествия

Грузовик перевернулся после столкновения с такси в Балакове

Госпитализирован пассажир
Екатерина Семенова
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Грузовик перевернулся после столкновения с легковушкой. Фото соцсетейГрузовик перевернулся после столкновения с легковушкой. Фото соцсетей
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В Балакове Саратовской области в пятницу 15 марта легковушка столкнулась с грузовиком.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась напротив дома №14 по Саратовскому шоссе.

По предварительной версии, 55-летний водитель автомобиля Skoda Rapid (такси) врезался в «КамАЗ» с прицепом ГКБ-8350. Грузовиком управлял 26-летний водитель.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

В результате аварии грузовик перевернулся, пытаясь уйти от удара.

Госпитализация потребовалась 42-летнему пассажиру такси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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