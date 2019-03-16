2019-03-16T11:03:31+03:00
Общество

Детские смеси поступят в Саратов с понедельника, каши уже имеются

В минсоцразвития прокомментировали жалобы жителей
Екатерина Семенова
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В министерстве социального развития Саратовской области прокомментировали ситуацию с детским питанием.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, детским питанием и сухими смесями для кормящих мам жители области обеспечивались без перебоев с 1 января 2019 года.

- Новый контракт на поставку всех видов детского питания был заключен Центром коммуникации по вопросам социальной защиты населения Саратовской области 12 марта, согласно условиям данного контракта смеси поступили в аптечную сеть так же с 12 марта, — подчеркнули в министерстве.

В Саратове каши и питание для кормящих мам можно приобрести в аптечной сети «Бонум», смеси поступят в аптечную сеть в понедельник 18 марта. В районах области питание имеется в сети аптек «Сириус» так же с 12 марта.

Напомним, ранее жители Новоузенского района пожаловались, что долгое время не могут получить питание по рецептам. В минсоцразвития заверили, что в аптеки этого района питание поступило 14 марта.

- В случае возникновения каких-либо вопросов по приобретению льготного питания для детей и кормящих мам жители области могут обратиться в министерство социального развития тел. 65-39-25, — говорится в комментарии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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