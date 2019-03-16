Взрыв разнес трансформаторную подстанцию в Саратове

СЕГОДНЯ 10:08 2019-03-16T10:10:46+03:00

Несколько многоэтажек остаются без света [видео]

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В Кировском районе Саратова взрывом разнесло трансформаторную подстанцию.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, ЧП произошло в 05:53 в районе 1-й Дачной, напротив дома №30 по улице Аптечная - это отдельно стоящее здание 6х4 метра.

От силы взрыва сооружение оказалось сильно повреждено — одна стена практически полностью уничтожена, в радиусе нескольких метров валяются кирпичи.

Фото соцсетей

При этом начался пожар, на месте работали два расчета, которые ликвидировали возгорание на площади около 25 кв. метров.

Пострадавших нет, но несколько многоквартирных домов остаются без электроэнергии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/697501" frameborder="0"></iframe> Взрыв на подстанции в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU