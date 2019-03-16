На ночном пожаре в Балакове погибли пожилые супруги

СЕГОДНЯ 09:24 2019-03-16T09:24:13+03:00

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В Балакове Саратовской области началась доследственная проверка по факту гибели двух человек на пожаре.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, погибшие — пожилая супружеская пара.

Пожар произошел в ночь с 15 на 16 марта в пятиэтажном доме на улице Вокзальная. На первом этаже загорелась квартира, дым заметили соседи. Они вызвали пожарных, которые вскрыли дверь и обнаружили на полу 25-летнего мужчину. Его вынесли на улицу и передали медикам.

На кровати в комнате было найдено тело 66-летнего хозяина квартиры, а в ванной комнате — тело его 65-летней супруги. Оба погибли.

Следователи приступили к осмотру места трагедии. Признаков насильственной смерти на трупах не обнаружено. По предварительной версии, они отравились продуктами горения.

Найденного в квартире 25-летнего внука удалось спасти.

После проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU