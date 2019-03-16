2019-03-16T09:10:04+03:00
Происшествия

Need for Speed в Энгельсе: ГИБДД пришлось открыть стрельбу для задержания авто

Несколько экипажей ночью ловили Hyundai Accent [видео]
Екатерина Семенова
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Инспекторам пришлось открыть стрельбу по колесам для задержания водителя. Фото соцсетейИнспекторам пришлось открыть стрельбу по колесам для задержания водителя. Фото соцсетей
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В Энгельсе Саратовской области в ночь на субботу 16 марта произошла погоня со стрельбой.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсети, в городе несколько экипажей ГИБДД ловили автомобиль Hyundai Accent.

Для этого были задействованы сирены и мигалки, стражам порядка пришлось открыть огонь по колесам, чтобы остановить водителя.

В итоге, как сообщают очевидцы, его удалось остановить на проспекте Химиков.

Одной из местных жительниц, Раксаной Боровской было опубликовано видео погони. Местные жители назвали происходящее местной версией Need for Speed.

Примечательно, что в комментариях в группе «Саратов онлайн» нашлось немало тех, кто поддерживает водителя, желая ему уйти от погони.

Погоня за водителем в Энгельсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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