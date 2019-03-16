Need for Speed в Энгельсе: ГИБДД пришлось открыть стрельбу для задержания авто
В Энгельсе Саратовской области в ночь на субботу 16 марта произошла погоня со стрельбой.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсети, в городе несколько экипажей ГИБДД ловили автомобиль Hyundai Accent.
Для этого были задействованы сирены и мигалки, стражам порядка пришлось открыть огонь по колесам, чтобы остановить водителя.
В итоге, как сообщают очевидцы, его удалось остановить на проспекте Химиков.
Одной из местных жительниц, Раксаной Боровской было опубликовано видео погони. Местные жители назвали происходящее местной версией Need for Speed.
Примечательно, что в комментариях в группе «Саратов онлайн» нашлось немало тех, кто поддерживает водителя, желая ему уйти от погони.
Погоня за водителем в Энгельсе.
ИСТОЧНИК KP.RU