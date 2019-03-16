В Саратове подросток украл у девятилетней девочки телефон за 20 тыс. рублей
Злоумышленника удалось найти через четыре месяца
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В полицию Октябрьского района Саратова в ноябре прошлого года с заявлением о краже обратился 48-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, гражданин рассказал, что вечером 6 ноября неизвестные украли у его 9-летней дочери, ученицы пятого класса, телефон Honor 8X.
Сумма ущерба составила 19 999 тыс. рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. 15 марта полиция задержала подозреваемого — 15-летнего ученика восьмого класса. Юноша дал признательные показания.
ИСТОЧНИК KP.RU