2019-03-16T12:59:38+03:00
Происшествия

В Саратове подросток украл у девятилетней девочки телефон за 20 тыс. рублей

Злоумышленника удалось найти через четыре месяца
Екатерина Семенова
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В полицию Октябрьского района Саратова в ноябре прошлого года с заявлением о краже обратился 48-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, гражданин рассказал, что вечером 6 ноября неизвестные украли у его 9-летней дочери, ученицы пятого класса, телефон Honor 8X.

Сумма ущерба составила 19 999 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. 15 марта полиция задержала подозреваемого — 15-летнего ученика восьмого класса. Юноша дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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