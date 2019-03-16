В Саратовской области начались перебои с детским питанием

СЕГОДНЯ 08:39 2019-03-16T08:42:09+03:00

Родители долгое время не могут получить его по рецептам

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Жители Саратовской области возмущены отсутствием детского питания в аптеках по льготным рецептам.

Как сообщают горожане в соцсетях, питания нет уже долгое время практически во всех населенных пунктах. Тревожные сигналы поступают из разных городов — Саратова, Энгельса, Аткарска, Новоузенска и других.

- Нет поставки детского питания вообще...месяцами лежат рецепты, но как в аптеку приходят семьи только и слышим " ничего нет, будет во вторник, было но всё разобрали" что твориться? Раньше такого не было, на вопрос почему? Разводят руками, дали номер телефона, который молчит...как быть семьям у которых нет возможности купить, как быть мамочкам которым от гос. положена помощь но ее увы нет??? — написал один из пользователей группы «Саратов онлайн» (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).

В комментариях другие участники группы подтверждают вышесказанное. Причем многие готовы уже в понедельник писать обращения Уполномоченному по правам ребенка Татьяне Загородней и в прокуратуру.

Как пишут некоторые жители, в Саратовской области лишь недавно был заключен контракт на поставку питания, детские смеси могут появиться не ранее следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU