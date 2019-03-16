На пожаре в Балакове погибли мужчина и женщина
Из горящего дома эвакуировали 45 человек
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В Балакове Саратовской области ночью произошел пожар, который унес жизнь двух человек.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», трагедия случилась в доме №7 на улице Вокзальная.
Пожар произошел в многоэтажном доме. Из здания были эвакуированы 45 человек, среди них пожилая женщина, которую областным спасателям пришлось вынести на руках, так как она прикована к постели.
Установлено, что на пожаре погибли мужчина и женщина. Другие подробности трагедии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU