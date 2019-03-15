Девять человек пострадали в столкновении маршрутки с тремя авто в Саратове
В Заводском районе Саратова произошло массовое ДТП с девятью пострадавшими.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», на Ново-Астраханском шоссе столкнулись маршрутка и три легковушки.
По предварительной версии, в салоне мини-автобуса находились восемь пассажиров, в том числе 5 и 14-летние девочки. Все они, а также водитель одного из автомобилей пострадали и им потребовалась медицинская помощь. Госпитализированы восемь человек: четверых увезли специалисты Облспаса, двоих - медики, двоих - сотрудники ЦМК. По предварительной оценки, травмы легкие.
На месте работают специалисты Центра медицины катастроф, областной службы спасения, «скорой помощи».
ИСТОЧНИК KP.RU