2019-03-15T20:35:52+03:00
Происшествия

Девять человек пострадали в столкновении маршрутки с тремя авто в Саратове

Среди них двое детей
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова произошло массовое ДТП с девятью пострадавшими.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», на Ново-Астраханском шоссе столкнулись маршрутка и три легковушки.

По предварительной версии, в салоне мини-автобуса находились восемь пассажиров, в том числе 5 и 14-летние девочки. Все они, а также водитель одного из автомобилей пострадали и им потребовалась медицинская помощь. Госпитализированы восемь человек: четверых увезли специалисты Облспаса, двоих - медики, двоих - сотрудники ЦМК. По предварительной оценки, травмы легкие.

На месте работают специалисты Центра медицины катастроф, областной службы спасения, «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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