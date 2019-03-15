С крыши на улице Чернышевского угрожает рухнуть наледь
Наледь с крыши дома на пересечении улиц Чернышевского и Соборной в центре Саратова угрожает рухнуть прямо на голову горожанам.
С каждым днем она растет все больше и больше.
Сегодня, 15 марта, корреспондент «КП-Саратов» прошел по этой улице и запечатлел, что по отношению к вчерашнему дню она отодвинулась от порога крыши как минимум вдвое.
Напомним, что ранее неубранные кровли уже стали причиной травмирования горожан, а иногда даже и гибели. К сожалению, такие случаи назвать единичными вряд ли получится.
Снимок наледи вчера. Фото Юлия Кекова
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ИСТОЧНИК KP.RU