2019-03-15T20:12:45+03:00
Общество

С крыши на улице Чернышевского угрожает рухнуть наледь

С каждым днем она растет все больше и больше
Дарья Вострикова
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Так выглядит ледяная глыба сегодняТак выглядит ледяная глыба сегодняФото: Екатерина Семенова
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Наледь с крыши дома на пересечении улиц Чернышевского и Соборной в центре Саратова угрожает рухнуть прямо на голову горожанам.

С каждым днем она растет все больше и больше.

Сегодня, 15 марта, корреспондент «КП-Саратов» прошел по этой улице и запечатлел, что по отношению к вчерашнему дню она отодвинулась от порога крыши как минимум вдвое.

Напомним, что ранее неубранные кровли уже стали причиной травмирования горожан, а иногда даже и гибели. К сожалению, такие случаи назвать единичными вряд ли получится.

Снимок наледи вчера. Фото Юлия Кекова

Снимок наледи вчера. Фото Юлия Кекова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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