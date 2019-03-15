2019-03-15T17:38:53+03:00
Общество

Панков назначен исполняющим полномочия секретаря реготделения «Единой России»

Данное решение принято на заседании Президиума Генсовета Партии
Екатерина Семенова
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Николай ПанковНиколай Панков
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Исполнение полномочий секретаря Саратовского регионального отделения «Единой России» возложено на члена Генерального совета Партии депутата Государственной Думы Николая Панкова. Данное решение принято Президиумом Генерального совета партии «Единая Россия».

Вопрос об избрании секретаря регионального отделения Партии будет решаться в соответствии с Уставом «Единой России» на Конференции регионального отделения Партии с участием делегатов от всех 47 местных отделений «Единой России» в районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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