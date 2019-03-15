Панков назначен исполняющим полномочия секретаря реготделения «Единой России»

СЕГОДНЯ 17:38 2019-03-15T17:38:53+03:00

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Исполнение полномочий секретаря Саратовского регионального отделения «Единой России» возложено на члена Генерального совета Партии депутата Государственной Думы Николая Панкова. Данное решение принято Президиумом Генерального совета партии «Единая Россия».

Вопрос об избрании секретаря регионального отделения Партии будет решаться в соответствии с Уставом «Единой России» на Конференции регионального отделения Партии с участием делегатов от всех 47 местных отделений «Единой России» в районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU