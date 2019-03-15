2019-03-15T17:15:00+03:00
Происшествия

Гендиректора энгельсской «Тролзы» отправили под домашний арест

Его обвиняют в даче крупной взятки
Екатерина Семенова
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Волжский районный суд Саратова сегодня, 15 марта, рассмотрел ходатайство об аресте Ивана Котовицкого, генерального директора энгельсского завода «Тролза».

Как ранее сообщала «КП-Саратов», ему предъявлено обвинение в даче взятки.

По версии следствия, в 2015 году на заводе была проведена налоговая проверка. Были выявлены нарушения на сумму около 90 млн рублей. Предполагается, что налоговый инспектор потребовала передать ей два млн рублей за то, что она в акте проверки отразит сумму недоимки налогов всего на 40 млн рублей.

Как сообщает СУ СКР, Котовицкий и начальник службы содействия бизнесу завода Владимир Степанищев передали злоумышленнице требуемую сумму, при этом миллион рублей был выплачен посредникам.

Суд отпустил Степанищева под залог 550 тыс. рублей, Котовицкий отправлен под домашний арест.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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