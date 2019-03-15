2019-03-15T16:57:10+03:00
Происшествия

Чиновника саратовского Роспотребнадзора будут судить за взятку от фирмы по уничтожению крыс

Дело ждет направления в суд
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела Роспотребнадзора.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, 54-летнего гражданина обвиняют в получении особо крупной взятки и мошенничестве.

Следствие считает, что с 2013 по 2018 годы чиновник получал от директора саратовской фирмы по борьбе с грызунами и насекомыми более 2,4 млн рублей. Средства предназначались за попустительство при проверках.

Также 18 апреля 2018 года он получил от двух посредников 30 тыс. рублей за оказание содействия при получении фирмой санитарно-эпидемиологического заключения. Однако своих обязательств не выполнил, а деньги присвоил.

Преступление было выявлено следователями СКР и МВД.

На время предварительного следствия экс-чиновника заключили под стражу. На его имущество стоимостью 2,4 млн рублей наложен арест.

В настоящее время уголовное дело передано в прокуратуру для последующего направления в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Девять человек пострадали в столкновении маршрутки с тремя авто в Саратове
С крыши на улице Чернышевского угрожает рухнуть наледь
Жители доверяют Николаю Панкову и в городе, и в селе - Антонина Галяшкина
Панков назначен исполняющим полномочия секретаря реготделения «Единой России»
Гендиректора энгельсской «Тролзы» отправили под домашний арест
Панков о проблемном доме в Балаково: Дольщиков никто не бросит
Леонид Писной опроверг факт банкротства «Стройресурс»
Дольщики плакали, когда узнали о сложностях с достройкой дома в Балакове
Инвестор дома на Верхней не хочет платить за проектную документацию на достройку
Электрички из Саратова в Хвалынск пойдут по новому расписанию
Задержанный за взятку замначальника энгельсской полиции отпущен
Завтра в Саратове пройдут традиционные сельхозярмарки
Безработные жители Энгельса украли стиральный порошок на 50 тыс. рублей
В Заводском районе прошла конференция местного отделения «Единой России»
В Саратове задержаны двое иностранцев с полкило героина
В Марксе спилят аварийные деревья
В Саратове новый 26-этажный дом оборудовали умными коммуникациями от «Ростелекома»
Саратовцы почти перестали насиловать друг друга