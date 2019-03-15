Чиновника саратовского Роспотребнадзора будут судить за взятку от фирмы по уничтожению крыс

СЕГОДНЯ 16:57 2019-03-15T16:57:10+03:00

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В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела Роспотребнадзора.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, 54-летнего гражданина обвиняют в получении особо крупной взятки и мошенничестве.

Следствие считает, что с 2013 по 2018 годы чиновник получал от директора саратовской фирмы по борьбе с грызунами и насекомыми более 2,4 млн рублей. Средства предназначались за попустительство при проверках.

Также 18 апреля 2018 года он получил от двух посредников 30 тыс. рублей за оказание содействия при получении фирмой санитарно-эпидемиологического заключения. Однако своих обязательств не выполнил, а деньги присвоил.

Преступление было выявлено следователями СКР и МВД.

На время предварительного следствия экс-чиновника заключили под стражу. На его имущество стоимостью 2,4 млн рублей наложен арест.

В настоящее время уголовное дело передано в прокуратуру для последующего направления в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU