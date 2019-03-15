2019-03-15T16:57:30+03:00
Недвижимость

Панков о проблемном доме в Балаково: Дольщиков никто не бросит

Он пообещал искать пути выхода вместе
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы РФ Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост с совещания по обманутым дольщикам.

- Заседание рабочей группы по обманутым дольщикам подзатягивается . Дольщики предлагают разные схемы ввода. Нужно понимать для нас главное дольщиков защитить. Отмечу — в рамках закона. По-другому нельзя.

ЖСК «Возрождение» в Балаково из-за банкротства строительной организации приостановлено. Это вторая часть дома. Необходимо искать инвестора. Понимаю и знаю одно дольщиков никто не бросит. Будем и дальше строить. Вместе искать пути выхода, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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