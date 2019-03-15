2019-03-15T16:31:57+03:00
Недвижимость

Леонид Писной опроверг факт банкротства «Стройресурс»

Он заявил, что компания лишена возможности продолжать строительство
Александр Уриевский
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Депутат Саратовской областной думы Леонид Писной прокомментировал информацию о сложностях с достройкой проблемного дома в Балакове.

В разговоре с корреспондентом «КП-Саратов» он опроверг факт банкротства, о котором ранее заявил глава Балаковского района Александр Соловьев.

По словам Писного, деятельность компании парализована и лишена возможности продолжать строительство. Причиной он назвал экономические факторы.

Ранее Леонид Писной неоднократно заявлял о невозможности продолжать достройку проблемных домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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