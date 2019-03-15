Дольщики плакали, когда узнали о сложностях с достройкой дома в Балакове

СЕГОДНЯ 16:22 2019-03-15T16:23:19+03:00

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По словам главы Балаковского района Саратовской области Александра Соловьева, компания Леонида Писного «Стройресурс» вошла в банкротство.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», об этом сегодня, 15 марта, он заявил на совещании в правительстве Саратовской области по обманутым дольщикам.

- Сегодня поступили такие данные. Сейчас мы с Леонидом Писным обсуждали, как быть дальше, — сказал он.

«Шокирующие новости» назвали эту весть дольщики. Они приготовили благодарственные письма и раздали их со слезами на глазах, благодарность за 70 квартир в первой очереди. Однако многие плакали, так как еще 90 дольщиков второй очереди остались в сложной ситуации.

- Когда будет достройка второй очереди, это еще шесть подъездов и 90 квартир? — такой вопрос обескураженные дольщики задали главе района, докладывающему о банкротстве «Стройресурса». Они надеялись, что эти квартиры будут ими получены в этом году.

- Буду откровенен, не знаю. Будем собираться и выстраивать новую линию с минстроем, — сказал Соловьев.

Леонид Писной, чья компания строила первую очередь, получая благодарственное письмо от дольщиков, заметил, что оценку его работе дал глава района, который сказал, что надо искать новую компанию. Депутат Госдумы Николай Панков и губернатор Валерий Радаев также сошлись во мнении, что необходимо искать новую компанию.

Николай Панков также призвал дольщиков не плакать.

- Будем строить — заверил он.

ИСТОЧНИК KP.RU