2019-03-15T16:01:50+03:00
Недвижимость

Инвестор дома на Верхней не хочет платить за проектную документацию на достройку

Средства планируют собрать с бизнесменов
Александр Уриевский
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В правительстве Саратовской области проходит очередное совещание с обманутыми дольщиками.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», губернатор Валерий Радаев предложил вычеркнуть из списка домов, которые должны ввести в 2019 году, здание на улице Верхняя, ООО «Автодом».

- Дом стоит давно в готовности 95%. Профукали 2018 год, начало этого года. Зачем мы им занимаемся? Нет никаких инициатив. Давайте его вычеркиваем, — заявил губернатор.

Оказалось, на дом не находится 2-3 млн рублей, необходимых для составления проектной документации на окончательную достройку. Потенциальный инвестор нашелся: УМ-24. Он согласился расселить десятый этаж, что необходимо для ввода дома, и достроить остальное. Но эти два млн на документацию платить не хочет.

И инвестор, и глава города Михаил Исаев, и депутат Госдумы Татьяна Касаева, которая курирует дом, высказались за то, что эти деньги должен найти предыдущий застройщик — Николай Якубович. Тот отказывается, говоря что у него арестованы счета.

- Ситуация открыта. Все зависит от нас. Дольщикам надо обращаться к прежнему застройщику, чтобы он изыскал деньги. И мы будем искать, — заключил губернатор.

Татьяна Касаева отметила, что эти средства планируется собрать с владельцев коммерческой недвижимости, которые арендуют помещения первого этажа. Но пока ответа от бизнесменов нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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