Иностранка семь раз незаконно въезжала в Россию
Ее задержали в Озинском районе
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В Саратовской области вынесен приговор 42-летней женщине.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, гражданка Таджикистана признана виновной в незаконном пересечении государственной границы РФ.
Суд установил, что с октября 2016 по февраль 2018 года женщина семь раз въезжала в Россию. При этом она знала, что ей запрещен въезд в страну.
Задержали женщину в феврале прошло года в Озинском районе.
Суд приговорил иностранку к штрафу 50 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU