2019-03-17T09:51:50+03:00
Происшествия

Иностранка семь раз незаконно въезжала в Россию

Ее задержали в Озинском районе
Екатерина Семенова
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В Саратовской области вынесен приговор 42-летней женщине.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, гражданка Таджикистана признана виновной в незаконном пересечении государственной границы РФ.

Суд установил, что с октября 2016 по февраль 2018 года женщина семь раз въезжала в Россию. При этом она знала, что ей запрещен въезд в страну.

Задержали женщину в феврале прошло года в Озинском районе.

Суд приговорил иностранку к штрафу 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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