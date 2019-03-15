2019-03-15T15:47:12+03:00
Общество

Электрички из Саратова в Хвалынск пойдут по новому расписанию

Два рейса будут ходить каждый день
Дарья Вострикова
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С 18 марта доехать из Саратова в Хвалынск и обратно можно будет на трех электричках но новому расписанию.

Рейс № 502 «Хвалынск – Саратов (ч/з Вольск)» будет ехать в областного центр в 12:45, а обратно в 18:00 по пятницам, субботам и воскресеньям.

Маршрут № 646 «Хвалынск – Саратов» будет отправляться каждый день в 05:50 и возвращаться обратно в 12:45.

Пригородный поезд № 646-1 «Саратов - Хвалынск» начнет свою работу в 8:30. Последний рейс отправится в 15:50. Он тоже будет ходить ежедневно.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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