2019-03-15T15:29:08+03:00
Общество

Завтра в Саратове пройдут традиционные сельхозярмарки

Работать будут четыре торговые точки
Дарья Вострикова
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Завтра, 16 марта, в Саратове пройдут традиционные сельхозярмарки на четырех площадках города.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном правительстве, в субботу будут работать торговые точки на Театральной площади, «ТК на Топольчанской», на рынке «Комсомольский» и пересечении улиц Пензенская и Томская.

Горожане смогут приобрести мясо, рыбу, молоко, яйца и мед местных производителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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