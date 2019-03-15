Завтра в Саратове пройдут традиционные сельхозярмарки
Работать будут четыре торговые точки
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Завтра, 16 марта, в Саратове пройдут традиционные сельхозярмарки на четырех площадках города.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном правительстве, в субботу будут работать торговые точки на Театральной площади, «ТК на Топольчанской», на рынке «Комсомольский» и пересечении улиц Пензенская и Томская.
Горожане смогут приобрести мясо, рыбу, молоко, яйца и мед местных производителей.
ИСТОЧНИК KP.RU