2019-03-15T15:22:37+03:00
Происшествия

Безработные жители Энгельса украли стиральный порошок на 50 тыс. рублей

Они обокрали поезд на станции Анисовка
Дарья Вострикова
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Энгельсский районный суд признал виновными местных жителей в возрасте 18-и 22-х лет в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в южной транспортной прокуратуре, сентябрьской ночью в 2018 году парни на грузовом фургоне подъехали к железнодорожным путям перегона «станция Анисовка – станция Покровск», где стоял грузовой состав. Они вооружились ножницами по металлу, проникли внутрь и унесли оттуда 430 пакетов стирального порошка на общую сумму около 50 тыс.рублей. Похищенное юноши погрузили в автомобиль и уехали.

Полиция обнаружила злоумышленников через несколько дней, часть похищенного у них удалось изъять и вернуть владельцу.

Еще до окончания следствия парни признали свою вину, раскаялись и рассказали, что пошли на кражу из-за проблем с деньгами.

Теперь им придется провести на обязательных работах 340 и 300 часов соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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