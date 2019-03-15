Безработные жители Энгельса украли стиральный порошок на 50 тыс. рублей
Энгельсский районный суд признал виновными местных жителей в возрасте 18-и 22-х лет в краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в южной транспортной прокуратуре, сентябрьской ночью в 2018 году парни на грузовом фургоне подъехали к железнодорожным путям перегона «станция Анисовка – станция Покровск», где стоял грузовой состав. Они вооружились ножницами по металлу, проникли внутрь и унесли оттуда 430 пакетов стирального порошка на общую сумму около 50 тыс.рублей. Похищенное юноши погрузили в автомобиль и уехали.
Полиция обнаружила злоумышленников через несколько дней, часть похищенного у них удалось изъять и вернуть владельцу.
Еще до окончания следствия парни признали свою вину, раскаялись и рассказали, что пошли на кражу из-за проблем с деньгами.
Теперь им придется провести на обязательных работах 340 и 300 часов соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU