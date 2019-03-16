В Саратове обнаружили фальшивые деньги

СЕГОДНЯ 14:55 2019-03-16T14:55:45+03:00

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В четверг, 14 марта, в Заводском районе Саратова полиция обнаружила поддельную купюру.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, номинал изъятой банкноты составлял пять тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция просит граждан проявлять бдительность. В частности, не рекомендуется разменивать деньги незнакомцам, при крупных покупках проверять полученную наличность в банке, сохранять чеки при снятии средств в банкоматах. Главное, если гражданин заподозрит, что ему пытаются передать подделку, запомнить приметы злоумышленника и сообщить по номеру «02» (с мобильного – 102).

ИСТОЧНИК KP.RU