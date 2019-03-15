2019-03-15T15:01:32+03:00
Общество

В Заводском районе прошла конференция местного отделения «Единой России»

Депутат Юлия Литневская осветила ключевые моменты послания президента
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В большом зале Городского дома культуры национального творчества состоялась внеочередная конференция местного отделения партии «Единая Россия» Заводского района города Саратова.

В ней приняли участие 75 человек, а так же депутаты всех уровней от Заводского района, и делегаты от 71 первичного отделения.

Путем голосования участники встречи избрали делегатов от Заводского местного отделения на конференцию Саратовского регионального отделения Партии «Единая Россия», которая состоится 19 марта.

В торжественной обстановке новым членам Партии «Единая Россия» были вручены партийные билеты.

Также единороссы обсудили ключевые моменты обращения президента к Федеральному Собранию, коснувшись темы здравоохранения, экономики бюджета страны и региона. Основные аспекты Послания осветила депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская, выделив ключевые аспекты: поддержка семей с детьми и детские пособия, снижения ставок по ипотечному кредитованию, введение на федеральном уровне дополнительной меры поддержки граждан — социальный контракт, прибавка к пенсии, программы «Земской доктор» и «Земской учитель».

- Большую роль в решении поставленных президентом задач играют национальные проекты. На площадке Саратовской областной Думы уже сейчас работает комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией национальных проектов и государственных программ в нашем регионе. Чтобы люди почувствовали реальные изменения к лучшему, необходима большая совместная работа органов исполнительной и законодательной власти, — отметила Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чиновника саратовского Роспотребнадзора будут судить за взятку от фирмы по уничтожению крыс
Панков о проблемном доме в Балаково: Дольщиков никто не бросит
Леонид Писной опроверг факт банкротства «Стройресурс»
Дольщики плакали, когда узнали о сложностях с достройкой дома в Балакове
Инвестор дома на Верхней не хочет платить за проектную документацию на достройку
Электрички из Саратова в Хвалынск пойдут по новому расписанию
Задержанный за взятку замначальника энгельсской полиции отпущен
Завтра в Саратове пройдут традиционные сельхозярмарки
Безработные жители Энгельса украли стиральный порошок на 50 тыс. рублей
В Саратове задержаны двое иностранцев с полкило героина
В Марксе спилят аварийные деревья
В Саратове новый 26-этажный дом оборудовали умными коммуникациями от «Ростелекома»
Саратовцы почти перестали насиловать друг друга