В Заводском районе прошла конференция местного отделения «Единой России»

СЕГОДНЯ 15:01 2019-03-15T15:01:32+03:00

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В большом зале Городского дома культуры национального творчества состоялась внеочередная конференция местного отделения партии «Единая Россия» Заводского района города Саратова.

В ней приняли участие 75 человек, а так же депутаты всех уровней от Заводского района, и делегаты от 71 первичного отделения.

Путем голосования участники встречи избрали делегатов от Заводского местного отделения на конференцию Саратовского регионального отделения Партии «Единая Россия», которая состоится 19 марта.

В торжественной обстановке новым членам Партии «Единая Россия» были вручены партийные билеты.

Также единороссы обсудили ключевые моменты обращения президента к Федеральному Собранию, коснувшись темы здравоохранения, экономики бюджета страны и региона. Основные аспекты Послания осветила депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская, выделив ключевые аспекты: поддержка семей с детьми и детские пособия, снижения ставок по ипотечному кредитованию, введение на федеральном уровне дополнительной меры поддержки граждан — социальный контракт, прибавка к пенсии, программы «Земской доктор» и «Земской учитель».

- Большую роль в решении поставленных президентом задач играют национальные проекты. На площадке Саратовской областной Думы уже сейчас работает комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией национальных проектов и государственных программ в нашем регионе. Чтобы люди почувствовали реальные изменения к лучшему, необходима большая совместная работа органов исполнительной и законодательной власти, — отметила Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU