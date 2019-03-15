В Саратове задержаны двое иностранцев с полкило героина
Они устраивали тайниковые закладки
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В Саратове полиция задержала двух иностранцев, подозреваемых в наркоторговле.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, при обыске в месте жительства двух приезжих из ближнего зарубежья было обнаружено и изъято более 500 граммов героина.
Было установлено, что иностранцы занимались перевозкой наркотиков и организацией тайниковых закладок в Саратовской области.
Возбуждено уголовное дело, мужчины задержаны.
ИСТОЧНИК KP.RU