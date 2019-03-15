2019-03-15T14:49:14+03:00
Происшествия

В Саратове задержаны двое иностранцев с полкило героина

Они устраивали тайниковые закладки
Екатерина Семенова
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В Саратове полиция задержала двух иностранцев, подозреваемых в наркоторговле.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, при обыске в месте жительства двух приезжих из ближнего зарубежья было обнаружено и изъято более 500 граммов героина.

Было установлено, что иностранцы занимались перевозкой наркотиков и организацией тайниковых закладок в Саратовской области.

Возбуждено уголовное дело, мужчины задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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