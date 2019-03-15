В Марксе спилят аварийные деревья

СЕГОДНЯ 14:48 2019-03-15T14:48:50+03:00

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Марковская межрайонная прокуратура выявила нарушения исполнения законодательства о благоустройстве районной администрацией.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, проверка показала, что на улице Колхозной в Марксе два аварийных дерева растут в охранной зоне воздушной линии электропередач на земельном участке общего пользования. Они могут упасть на людей, стать причиной ДТП или оставить население без электричества.

Прокурор направил в суд иск о том, чтобы обязать районную администрацию избавиться от насаждений. Его требования были удовлетворены.

За исполнением решения суда следит прокуратура.

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ИСТОЧНИК KP.RU