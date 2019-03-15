Рецидивист из Шихан получил срок за шесть краж

СЕГОДНЯ 14:25 2019-03-15T14:25:03+03:00

Он воровал имущество из квартир и автомобилей

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Суд признал виновным 24-летнего рецидивиста из Шихан в шести кражах.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что житель Вольского района с мая 2016 по октябрь 2018 года залез в чужие дома и квартиры Вольска. Он тащил оттуда еду, деньги, инструменты, телевизоры, одежду, алкоголь.

Часть украденного мужчина продал своим знакомым в Вольске.

Любителю присвоить чужое дали 4,5 лет исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU