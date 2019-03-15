Предложено открыть для посещения парашютную вышку, с которой прыгал Гагарин

СЕГОДНЯ 14:18 2019-03-15T14:18:51+03:00

Проектно-сметные документы на ряд исторических объектов должны быть готовы к началу лета

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Олег Дубовенко, замглавы по соцвопросам Балашовского района, рассказал на прошедшем 15 марта совещании по объектам исторического и культурного наследия о санаторий в поселке Пады и усадьбе Нарышкина:

- Дом управляющего, флигель обслуги и ряд других объектов усадьбы в Падах мы сохранили, но не все. Барский дом в крайне аварийном положении. Мы с Росимуществом на тему сохранения и консервации сейчас ведем переговоры.

- А зачем мы передаём здание в оперативное управление агентству по охране памятников федерального минкульта? - поинтересовался Панков.

Его заверили чиновники, что все правильно. Усадьбу будут реставрировать и потом передавать под коммерческое использование. Там рядом санаторий, и как культурный центр он бы мог работать.

Проектно-сметной документации по реконструкции объекта пока нет.

Присутствовавшие на совещании предложили, что восстановление усадьбы нужно вести вместе с развитием села, - «люди готовы».

О гарнизонном доме офицеров в Энгельсе рассказала Татьяна Ванина, замглавы администрации Энгельсского района. Она заявила, что 27 тысяч квадратных метров территории и само здание администрация начали готовить к реставрации.

- Мы проектно-сметную документацию берём на себя. Там будет музейно-выставочный комплекс посвященный авиации. К 1 июля мы сделаем документы и благоустройство.

Собравший совещание в приемной спикера ГД Володина депутат Госдумы Николай Панков заметил, что Дом офицеров нужно бы очистить от грязи.

- Внутри оно разбито полностью, все выдрано и растащено, - заметил Панков. Он подчеркнул, что власть не должна этими действиями хвалиться как достижениями – это ее прямые обязанности.

Блогер Владимир Лешуков предложил энгельсским властям рассмотреть возможность обеспечить доступ к историческому объекту - парашютной вышке, с которой тренировался прыгать Юрий Гагарин. Сейчас она по-прежнему на закрытой территории военной авиабазы.

Николай Панков подытожил: нужна действующая программа, реальная, а не фолианты с историческими справками, "чтобы открыли и видели, что делаем завтра, а что через год по объектам культурного наследия".

Депутат напомнил, что по всем обсуждаемым объектам в этом году могла начаться реконструкция, в ближайшие месяцы необходимо подготовить проектно-сметную документацию.

Затем планируется, что сама реконструкция и восстановительные работы на ряде объектов культурно-исторического наследия в Саратовской области будут профинансированы в рамках благотворительного проекта спикера ГД РФ Вячеслава Володина.

ИСТОЧНИК KP.RU