2019-03-15T14:09:25+03:00
Общество

В Аткарском районе ищут пропавшую два года назад цыганку Розу

У нее не было своего дома
Дарья Вострикова
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Полиция Аткарского района разыскивает пропавшую без вести Розу Павловну Калугину, которая родилась 6 июня 1978 года в селе Михайловка Пензенской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУВД, 45-летняя женщина пропала в феврале 2017 года.

Приметы: на вид 45 лет, среднее телосложение, рост 160-165 см. Лицо овальное, волосы темно-русые с сединой , брови прямые и длинные. У нее оттопыренные уши и губы средней толщины.

По национальности пропавшая является цыганкой. У нее не было своего дома.

Последний раз ее видели в болоньевой куртке черного цвета, шерстяном разноцветном свитере, красной длинной юбке и черной обуви. Может, сейчас она одета в что-то другое.

Всем кому что-либо известно о месте нахождения Розы Калугиной, просят сообщить в ОМВД России по Аткарскому району по телефонам: 8(84552)33-1-66(ОУР),3-29.34(ДЧ), или0 2

ИСТОЧНИК KP.RU

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