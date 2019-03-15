2019-03-15T14:00:28+03:00
Происшествия

В Саратовской области ревнивый инвалид едва не зарезал женщину за измену

Суд учел, что гражданка спровоцировала его на агрессию
Екатерина Семенова
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В Хвалынске Саратовской области вынесен приговор 38-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, он напал с ножом на гражданскую жену из ревности.

В ходе расследования было установлено, что вечером 11 ноября в доме №18«б» на улице Центральная села Благодатное мужчина поссорился со своей 36-летней сожительницей. Причиной конфликта стала измена.

Первоначально мужчина бил женщину рукой, но когда та упала на кровать, несколько раз всадил ей в грудь нож.

ИСТОЧНИК KP.RU

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