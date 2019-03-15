В центре Саратова дворника придавило рухнувшей стеной

СЕГОДНЯ 13:50 2019-03-15T13:50:37+03:00

Из-за этого пострадали еще мусорные баки и машина

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Сегодня, в Мирном переулке,17 Саратова во дворе жилого дома рухнула кирпичная стена.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», в результате происшествия пострадал находившийся поблизости 65-летний дворник. Кроме того, из-за обрушения стоящие рядом мусорные баки упали на припаркованный автомобиль Skoda.

Пострадавшего госпитализировали с различными травмами.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU