В центре Саратова дворника придавило рухнувшей стеной
Из-за этого пострадали еще мусорные баки и машина
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Сегодня, в Мирном переулке,17 Саратова во дворе жилого дома рухнула кирпичная стена.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», в результате происшествия пострадал находившийся поблизости 65-летний дворник. Кроме того, из-за обрушения стоящие рядом мусорные баки упали на припаркованный автомобиль Skoda.
Пострадавшего госпитализировали с различными травмами.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU