Панков: Если власть не дает денег, то хоть бы плечо подставляла

СЕГОДНЯ 13:47 2019-03-15T13:47:57+03:00

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В Саратовской областной научной библиотеке при поддержке Татьяны Ерохиной, руководителя общественной приемной спикера Госдумы Вячеслава Володина, сегодня, 15 марта, прошло совещание по вопросам сохранения объектов культурного наследия.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на встрече была рассмотрена ситуация с объектами культурного наследия в Вольске и Хвалынске, где, по словам депутата облдумы Алексея Наумова, много подобных памятников. По его словам, сейчас есть примеры успешного взаимодействия с бизнесом, который восстанавливает старинное здание, а потом размещает там коммерческий объект, например, кафе или ресторан.

Проведший совещание депутат госдумы Николай Панков отметил, что для восстановления памятников культуры главным является наличие проектно-сметной документации. Для ее подготовки можно сотрудничать с властями или же с представителями бизнеса.

Директор Хвалынского краеведческого музея Дарья Дмитриенко рассказала, что уже запрошено техзадание и получены коммерческие предложения по созданию сметы на восстановление здания, где жили потомки Радищева. По ее словам, смета обойдется примерно в 800 тыс. рублей, а ремонт обойдется в 6 млн рублей.

Николай Панков поинтересовался, как в этом вопросе может помочь региональный минкульт. Он предположил, что если работа ведется с бюджетными организациями, то, с учетом всех процедур, то она обходится дороже. Он заметил, что иногда даже благотворительные проекты Володина дешевле спроектировать «где-то на стороне».

Директор Вольского краеведческого музей Татьяна Седышева рассказала о своих затратах: смета обойдется в 1,27 млн рублей, экспертизы — около 800 тыс. рублей, а ремонт около 50 млн рублей. По ее словам, такие суммы обусловлены возрастом здания — ему 200 лет.

По мнению замминистра культуры Владимира Баркетова, экспертизы будут стоить дешевле.

- Думаю, министр культуры должен играть главную скрипку в подготовке проектно-сметной документации, за счет разных источников. Если Управление по охране памятников знает, как дешевле сделать, то тоже подключаться, — заявил Николай Панков.

В то же время он подчеркнул, что желательно сотрудничать с местными организациями, а не приглашать сторонних, но в то же время, чтобы цены никто не завышал.

Депутат облдумы Алексей Наумов привел пример, как в Хвалынске при подготовке проекта местные эксперты запросили 200 тыс. рублей. А пензенские приехали и сделали за 60 тыс. рублей.

- Задача у нас другая — сдвинуть решение проблемы памятников архитектуры. Но власть, если денег не дает, то хоть бы плечо подставляла, помогала организационно, — посоветовал чиновникам Николай Панков.

Он также отметил, что по этим двум музея в Вольске и Хвалынске нет особых проблем по проектно-сметной документации. Однако, что касается ремонта, то этой проблемой намерен заняться спикер Госдумы Вячеслав Володин — объекты культуры предложено включить в его благотворительную программу.

ИСТОЧНИК KP.RU