2019-03-15T13:38:46+03:00
Происшествия

Балаковца уговорили не прыгать с шестого этажа

Его вернули домой спасатели
Дарья Вострикова
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В Балаково сотрудники Облспаса убедили 24-летнего парня не заканчивать жизнь самоубйиством.

Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», юноша успел забраться на перила балкона 6-го этажа.

Прибывшие спасатели долго уговаривали гражданина покинуть этот пост и пойти домой. Как только мужчина вернулся в квартиру, его тут уже отправили в психиатрическую клинику.

Обстоятельства случившегося выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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