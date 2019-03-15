Балаковца уговорили не прыгать с шестого этажа
Его вернули домой спасатели
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В Балаково сотрудники Облспаса убедили 24-летнего парня не заканчивать жизнь самоубйиством.
Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», юноша успел забраться на перила балкона 6-го этажа.
Прибывшие спасатели долго уговаривали гражданина покинуть этот пост и пойти домой. Как только мужчина вернулся в квартиру, его тут уже отправили в психиатрическую клинику.
Обстоятельства случившегося выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU