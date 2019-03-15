2019-03-15T13:32:15+03:00
Общество

Начинающие фермеры Саратовской области получат 80 млн подъемных

Деньги выделяются в рамках Федеральной программы
Дарья Вострикова
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Министерство сельского хозяйства Саратовской области начинает принимать заявки от начинающих фермеров на мероприятия по поддержке.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства области, в 2019 году аграриям планируют предоставить гранты на 80 млн рублей бюджетных средств.

В 2018 году 27 фермеров получили 76,5 млн рублей из казны страны и региона. Максимальный размер гранта составил 3 млн рублей. На эти деньги участники приобрели 706 голов скота, 26 единиц техники, создано 76 дополнительных мест для рабочих.

Такую помощь можно получить с 2012 года в рамках реализации Федеральной целевой программы при поддержке Президента РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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