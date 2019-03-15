В Саратовской области через две недели откроется сезон охоты

СЕГОДНЯ 13:21 2019-03-15T13:21:51+03:00

Можно будет стрелять в гусей, селезней, уток и вальдшнепа

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В Саратовской области скоро начнется 10-дневная весенняя любительская и спортивная охота на гусей, селезней, уток и вальдшнепа.

Как сообщили «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства области, в Александрово-Гайском, Краснокутском, Новоузенском, Питерском и Ровенском районах возвести ружье на курок можно будет с 30 марта по 8 апреля. У северной зоны этот период датируется с 6 по 15 апреля.

Любители пострелять птиц должны получить разрешение в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства области с 21 марта. За это нужно будет отдать 650 рублей.

Заняться любимым делом можно будет на территории общедоступных и закрепленных охотничьих угодий, за исключением закрытых мест. По этим местам есть установленная норма отстрела за день. Это не более 5 и 10 селезней уток, 3 и 6 гусей, а также не более 6 и 12 вальдшнепа.

ИСТОЧНИК KP.RU