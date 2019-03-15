В доме на Саперной из-за рухнувшего снега повреждена газовая труба
На нее приземлилась часть водосточной трубы
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Сегодня, 15 марта, жители участка Саперной улицы от дома №5 до дома №7 в районе Жиркомбината в Саратове остались без газовой трубы.
Как сообщает горожанин Влад Колосов в паблике «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте», на нее упала верхняя часть слива водосточной трубы, не выдержав тяжести снега и льда на крыше.
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В доказательство своих слов парень опубликовал снимок рухнувшей конструкции.
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ИСТОЧНИК KP.RU