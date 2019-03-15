Мать пострадавшей в саратовском колледже девушки не оставит ЧП безнаказанным

СЕГОДНЯ 12:34 2019-03-15T12:36:05+03:00

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Кристина Красичкова, мать пострадавшей от падения потолка в Саратовском областном колледже искусств студентки Карины Яриной, рассказала «КП-Саратов» о состоянии девушки.

- Моя дочь находится в 1-й Советской больнице с диагнозами: сотрясение головного мозга, ушиб позвоночника. У нее также синий отек под глазом, — сообщила женщина.

Она добавила, что студентка пострадала и с психологической точки зрения. У нее развилась фобия, что на нее снова рухнет потолок.

- Она учится на дирижерском отделении и, думаю, не скоро сможет дирижировать, т. к. физические нагрузки после таких травм противопоказаны, — поделилась мать пострадавшей.

На вопрос корреспондента «КП-Саратов», будет ли она обращаться с жалобами в различные службы или ведомства, женщина воздержалась от комментариев, но ответила, что однозначно не оставит это безнаказанным.

ИСТОЧНИК KP.RU