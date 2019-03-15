Саратовская компания оставила без пособий беременную мать
Ей не отдали 500 тыс. рублей
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Прокуратура Саратовской области контролирует расследование уголовного дела о несвоевременной выплате зарплаты.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что ООО «Магнат», которое занимается строительством зданий, не выплатило вовремя своей работнице около 500 тыс. рублей.
Так, женщина осталась без пособий по беременности, родам и уходу за ребенком, которые ей должны были платить с 20 мая 2015 года по 12 ноября 2018 года.
Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства дела и выясняет, кто причастен к этому.
ИСТОЧНИК KP.RU