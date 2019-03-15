В Саратове от снега обрушилась крыша дома Яхимовича
На встрече по вопросам охраны культурных памятников в Саратовской области, которое прошло 15 марта в областной научной библиотеке, прозвучала информация об обрушении крыши на доме Яхимовича.
Этот памятник архитектуры, который область никак не может передать в госкомпанию Дом.рф для дальнейшего восстановления.
Об обрушении заявил участник совещания, блогер Владимир Лешуков. Он также сообщил, что о падении части крыши под тяжестью снега уже сообщено в минстрой.
По данным блогера, к 1 мая в министерстве строительства и ЖКХ пообещали завершить передачу объекта в Дом.рф.
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ИСТОЧНИК KP.RU