В Саратове от снега обрушилась крыша дома Яхимовича

СЕГОДНЯ 12:24 2019-03-15T12:28:41+03:00

Она не выдержала тяжести снега

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На встрече по вопросам охраны культурных памятников в Саратовской области, которое прошло 15 марта в областной научной библиотеке, прозвучала информация об обрушении крыши на доме Яхимовича.

Этот памятник архитектуры, который область никак не может передать в госкомпанию Дом.рф для дальнейшего восстановления.

Об обрушении заявил участник совещания, блогер Владимир Лешуков. Он также сообщил, что о падении части крыши под тяжестью снега уже сообщено в минстрой.

По данным блогера, к 1 мая в министерстве строительства и ЖКХ пообещали завершить передачу объекта в Дом.рф.

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ИСТОЧНИК KP.RU