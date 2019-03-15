Наркоторговец катался на машине по дворам на Тулайкова
В Саратове Росгвардия не допустила крупную партию наркотиков на рынок.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, старший сержант Эльдар Шнаев и сержант Александр Максимов патрулировали Ленинской район. Стражи порядка заметили подозрительный автомобиль на улице Тулайкова, который ездил по дворам.
Росгвардейцы остановили машину и проверили документы у водителя. В это время они заметили, что пассажир изрядно нервничает и копается в карманах куртки.
На место была вызвана следственно-оперативная группа. При досмотре в присутствии понятых у пассажира был найден сверток с «солью», а в салоне автомобиля — еще пять пакетиков. Общая масса изъятого наркотика превысила пять граммов.
Кроме того, у задержанного был изъят телефон и блокнот с записями о «закладках».
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU