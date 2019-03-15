Радаев: Нужно разобраться в причинах смерти девочки в Духовницком
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев прокомментировал трагедию в поселке Духовницкое.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», там скончалась девочка-подросток после простудного заболевания.
- Сейчас проводятся следственные мероприятия, проверяются действия медицинских работников, к которым она обращалась за лечением простудного заболевания. Нужно досконально разобраться в причинах смерти, правильно ли оказывалась медицинская помощь, все ли меры были приняты, — подчеркнул глава региона.
Валерий Радаев дал поручения минздраву, тщательно разобраться в ситуации и пообещал держать ход расследования на личном контроле.
ИСТОЧНИК KP.RU