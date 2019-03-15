Володин готов включить в благотворительную программу культурные объекты Саратова

СЕГОДНЯ 11:54 2019-03-15T12:53:23+03:00

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В Саратовской областной научной библиотеке сегодня, 15 марта, проходит совещание по вопросам сохранения объектов культурного наследия. В мероприятии принимает участие депутат Госдумы Николай Панков.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Николай Панков задал тон обсуждения, сообщив, что Вольск — единственный город СССР, где было 107 героев Советского Союза, больше всего на число населения.

Кроме этого на совещание приехали представители музеев Вольска и Хвалынска, депутат Областной думы, представители министерства культуры области, Управления по охране культурного наследия, чиновники Балашовского и Энгельсского районов, СМИ и блогеры.

Депутат Панков заявил, что часть объектов готов взять в свою благотворительную программу для восстановления и реконструкции спикер ГД РФ Вячеслав Володин. О перспективах развития этих объектов и территорий он и предложил говорить.

ИСТОЧНИК KP.RU